De Luca | Con Meloni collaborazione e rispetto reciproco sbloccati 62 mld per cultura e sanità

(Di martedì 17 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2024 "Abbiamo registrato un'accelerazione da parte della Presidenza del Consiglio. Abbiamo concluso l'iter in un clima di. C'è lo sblocco definitivo di 6,2 miliardi. Si sbloccheranno numerosi interventi per la, la, il comparto delle politiche sociali. Insomma daremo respiro all'economia e alla società campana. Interverremo anche sull'assetto del territorio e completeremo opere importanti. 1,2 miliardi saranno destinati a Bagnoli. 200 milioni sono stati sottratti ai fondi di coesione e saranno destinati agli interventi per i Campi Flegrei. Una scelta che abbiamo condiviso" così il presidente della Regione Campania Vincenzo De, dopo aver firmato l'accordo di coesione a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev