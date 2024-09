Commissione Ue von der Leyen svela la sua squadra Tra equilibri difficili e tante incognite

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 settembre 2024) In un’atmosfera carica di aspettative, Ursula von derha finalmente alzato il sipario sulla sua nuovadi commissari europei. L’annuncio, giunto questa mattina a Strasburgo, segna un momento cruciale per il futuro dell’Unione Europea, delineando le figure che guideranno le politiche comunitarie nei prossimi cinque anni. “Oggi presento unadi donne e uomini competenti e motivati, pronti a lavorare insieme per un’Unione più forte, più sicura e più competitiva,” ha dichiarato von der, aprendo la conferenza stampa. Le sue parole hanno dato il via a una presentazione che ha rivelato unarinnovata, con uno delicato tra continuità e cambiamento. Laper sfide cruciali Al centro dell’attenzione, sei vicepresidenze esecutive che incarnano le priorità dell’Unione.