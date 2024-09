Champions | per la Juve buona la prima contro il Psv 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 17 settembre 2024) AGI - Reduce dai due pareggi consecutivi a reti inviolate con Roma ed Empoli, lantus inizia nel modo giusto il proprio cammino nella nuovaLeague. All'Allianz Stadium il PSV viene battuto 3-1 nella serata degli esordi e dei primi gol nella massima competizione europea. Bellissimo quello del baby Yildiz che apre le marcature, più facile ma comunque prezioso quello di Nico Gonzalez che chiude la contesa, mentre nel mezzo c'è anche la firma di McKennie. Nel finale arriva l'inutile gol ospite di Saibari.laquindi per Thiago Motta che, dopo aver conquistato l'Europa con il Bologna, bagna il suo esordio bianconero con i primi tre preziosissimi punti. Dopo un avvio timido e principalmente d'attesa, i bianconeri crescono e prendono coraggio con il passare dei minuti, affacciandosi un paio di volte in area avversaria senza pero' trovare il modo di far male.