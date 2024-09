Calcio | Italia più spallettiana | buone sensazioni per il futuro?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Nessuno cancellerà mai le brutte prestazioni fatte registrare dagli Azzurri nell’Europeo disputato, per altro, da campioni in carica della competizione. Questo prologo è fondamentale (e sacrosanto) da ricordare prima di analizzare, però, leprestazioni che l’ha messo in campo contro Francia e Israele, prime avversarie nella Nations League. Le vittorie contro Blues e israeliani (entrambe in trasferta) hanno mostrato un nuovo volto della selezione guidata dal Commissario Tecnico campione d’con il Napoli: la manovra più fluida e l’aggressività nella riconquista del pallone hanno avvicinato la squadra alla definizione di “”. Ma la strada da compiere è ancora lunghissima.