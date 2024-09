A Malibù George Clooney è in modalità trasferta di lavoro di un ricco papà al massimo della forma

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 17 settembre 2024)si gode alladie il suo abbigliamento pare dica: "Non posso parlare adesso, tesoro, ho una telefonata di. Ma appena ho finito, andiamo a pranzo in quel bel ristorantino vicino all'acqua”. Forse non c'era scritto esattamente così sull'etichetta dei suoi vestiti, ma questo è il mood che si respira nell'ammirare l'ultima mise di. Avvistato a cena insieme a Rande Gerber al Nobu di Malibu,rappresenta l'immagine perfetta di un uomo, molto impegnato e ben vestito in vacanza a Capri con la moglie al seguito (e i figli a casa che studiano in un'università costosissima). Si tratta indubbiamente di una cena di, visto che i due sono co-proprietari del marchio di tequila Casamigos.