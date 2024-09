17 settembre la Terra si prepara ad avere due lune per due mesi | com’è possibile?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Firenze, 172024 – Dopo la spettacolare Superluna di agosto, questa notte di nuovo occhi puntati al cielo per la seconda Superluna del 2024. Il massimo splendore è previsto per le 4:34 del mattino. La Luna apparirà circa il 7% più grande e un po' più luminosa della media. Poi, nelle prime ore del 18, la Luna regalerà anche un'eclissi parziale ben visibile dall'Italia e nel resto d'Europa, oltre che in Africa occidentale, Sud America e nella parte orientale del Nord America. L’eclissi inizierà alle 02:40 e si concluderà alle 06:30, con il picco massimo attorno alle 04:44. Ma c’è anche un altro spettacolo molto suggestivo che questo mese diriserva. Lasta pertecnicamente due: dal 29al 25 novembre la Luna sarà accompagnata da una piccola e temporanea mini-luna.