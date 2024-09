WWE | Ancora lontano il recupero di Charlotte ma per il suo ritorno sarebbe prevista una faida… da regina!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 16 settembre 2024)Flair è fuori gioco dallo scorso dicembre a causa di un grave infortunio patito durante un match contro Asuka, che ha costretto laa vedersela con una lacerazione al crociato anteriore, al legamento crociato anteriore e al menisco. Ilè stato lungo e difficoltoso, e per chi attende il suo, non sembrano esserci particolari aggiornamenti riguardo il suo rientro dai box, ma almeno abbiamo un’idea su cosa la attende una volta rientrata tra i ranghi del main roster. Queen vs. Queen Secondo Sean Ross Sapp di Fightful Select,non haottenuto il nulla osta per tornare in azione, ma sembrerebbero esserci dei piani di massima su ciò che la attende in chiave storyline. Sembra infatti che la WWE stia valutando la possibilità di integrarenella storyline in corso con Nia Jax e Tiffany Stratton.