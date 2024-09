Un’amichevole in famiglia mentre l’under 19 si è misurata contro Portomaggiore Primi test per la 4 Torri Volley

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) La fase di preparazione della 4continua con idi avvicinamento al debutto in campionato. La formazione di coach Fortunati, quest’anno molto ambiziosa dopo un mercato importante, che la pone di diritto tra le pretendenti a un posto nei playoff (accedono però solo le prime due classificate, l’imbuto è strettissimo) e al salto in serie A3, nell’ultimo allenamento della settimana si èata conin. Sono stati disputati tre set di buon livello, con l’intento di iniziare a conoscersi e mettere alla prova la propria condizione fisica e di gioco. Ma non solo prima squadra, perchè in questi giorni è scesa in campo anche la formazione granata under 19, che partecipa alla serie C, con/derbyil Team