Ultimo testo e significato di Neve al sole

(Di lunedì 16 settembre 2024) In attesa dell’arrivo del suo bambino insieme a Jaqueline,è volato a New York e lavora a una nuova versione dial, un pezzo contenuto nell’Album Altrove che ritrova nuova vita nella città statunitense. Eccodel brano.di “al”, la canzone diCon una nuova vita Newyorkese e un bambino in arrivo,ha ritrovato una nuova dimensione. Dopo essersi trasferito a negli Stati Uniti insieme alla sua fidanzata Jacqueline Luna, il cantante ha deciso di dare nuova vita a una canzone contenuta nel suoalbum Altrove: una versione live in studio dial. La canzone parla di una ricerca: il protagonista, muovendosi per strada, spera di incontrare la persona di cui è innamorato e che, nonostante la rottura, non ha mai dimenticato.