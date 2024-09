TuttoJuve contro i tifosi del Napoli | Bloccare la trasferta il pubblico torinese va tutelato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dopo gli incidenti tradi Cagliari einvoca il blocco dellaper i sostenitori partenopei in vista della sfida di sabato. In vista dell’atteso intra Juventus e, in programma sabato 21 settembre alle 18 all’Allianz Stadium di Torino, il clima si fa sempre più teso..com, portale dedicato aibianconeri, ha pubblicato un editoriale in cui chiede alle autorità competenti di vietare laai sostenitori partenopei. Dopo quanto accaduto nel corso di Cagliari-.com ha lanciato un appello per vietare laaipartenopei, sottolineando la necessità di proteggere ilda possibili episodi di violenza.