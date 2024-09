Pamela Petrarolo da Non è la Rai al Grande Fratello | il compagno le figlie e la malattia di una icona della tv

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 16 settembre 2024)è diventata famosa nei primi anni Novanta grazie alla sua partecipazione al programma cult Non è la Rai. Conosciamola meglio! Leggi anche: Alfonso Signorini, ecco tutto quello che c’è da sapere sul conduttore delNata a Roma il 10 novembre 1976, sotto il segno dello Scorpione,è stata una delle ragazze maggiormente seguite dal pubblico degli adolescenti di Non è la Rai. Negli anni ha proseguito la sua carriera nel mondotelevisione oppure ha scelto di vivere una vita lontana dai riflettori? Scopriamo tutto su di lei di seguito! View this post on Instagram A post shared by(@diPetraroli Attualmente ildiè Giovanni Benevento.