Nell’ultima registrazione di Affari Tuoi non c’era nessuno nessun dirigente E mi è dispiaciuto Mi davano del pazzo quando ho ripescato il format ho lasciato una macchina perfetta | parla Amadeus

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Non posso negare che nondi, non. E non posso negare che mi sia, ma più per tutta la squadra che per me. La Rai ha fatto di tutto economicamente per trattenermi. Sulla scrivania del mio avvocatono due bozze di contratto, una del Nove e una della Rai, ed erano identiche. Gli stessi soldi, la stessa durata. Dal punto di vista affettivo, certamente, qualcosa è mancato“, parole chiare arrivano da. Il conduttore risponde alle domande di FqMagazine nel corso della presentazione alla stampa dei Palinsesti del gruppo Warner Bros. Discovery nell’aula magna dell’Università Cattolica di Milano. Il conduttore con i record sanremesi sulle spalle è il nuovo volto del Nove.