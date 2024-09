Mattarella | Disagio giovanile grande e urgente questione nazionale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 - "Ilè una" ha sottolineato detto il presidente della Repubblica Sergio, al Convittodi Cagliari per l'inaugurazione dell'anno scolastico dove è intervenuto assieme al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, trasmessa in diretta su Rai Uno.e Valditara sono stati accolti dagli applausi. La cerimonia ha preso il via dopo l'Inno di Mameli, poi il presidente ha salutato in dialetto sardo i presenti: "Ringrazio totu sa genti sarda". Il capo dello Stato ha esordito, prima del suo discorso, ringraziando in particolare le atlete isolane medaglie d'oro alle Olimpiadi francesi, Alessia Orro e Marta Maggetti.