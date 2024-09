Luca Salvadori il gesto dei rivali per il pilota scomparso | Non correremo le ultime due gare e il titolo che ha sempre sognato sarà suo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Milano, 16 settembre 2024 – Dopo ventiquattro ore, il dolore e lo sgomento sono ancora molto forti: la scomparsa diha lasciato tutti senza parole ed è difficile trovare un perché. Ile youtuber milanese di 32 anni è morto a causa di un incidente avuto sul circuito stradale di Frohburg Dreiek, in Germania, sesta e ultima tappa dell'International Road Race Championship. Tragedia nel motociclismo: mortodi Superbike Ma se da una parte lo strazio è immenso, dall’altra arriva unstraordinario e sorprendente: il team Pistard ha deciso di non correre leduedel National Trophy 1000 così da consegnare il. A comunicare la volontà della squadra e delFilippo Rovelli è stato il titolare e team manager di Pistard, GianMilelli Galesi, in un video condiviso sui social.