L’orrore ed il giallo dei neonati sepolti a Traversetolo 22enne indagata | Ha fatto tutto da sola

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sono in corso le indagini per chiarire ildeitrovatinel giardino di una villetta a, vicino Parma. Una ragazza di 22 anni ècon le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Più di un mese fa, il 9 agosto, è stato trovato il primo neonato. Nello stesso luogo, nei giorni scorsi, sono stati rinvenuti altri resti che apparterrebbero a un secondo neonato. Le accuse contro la giovane mosse dalla Procura della Repubblica di Parma, al momento, si riferiscono al primo ritrovamento. Per il secondo sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso.ed ildei(ANSA FOTO) – cityrumors.