Ligue 1 quarta giornata | tris del Psg al Brest il Lione ferma il Lens ok Monaco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Milano, 16 settembre 2024 - Quattro giornate e quattro vittorie per il Paris Saint Germain in campionato. La squadra di Luis Enrique batte ile vola in cima alla classifica in solitaria. Al secondo posto l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi che batte il Nizza salendo a quota 10 punti, al pari del. Pari tra, con i secondi che restano quarti in classifica raccogliendo il secondo pareggio consecutivo. Nelladi1 da segnalare anche la vittoria del Rennes 3-0 contro il Montpellier e quella del Reims in trasferta contro il Nantes 1-2. Ripercorriamo tutte le gare della. Tutte le sfide dellaQuarto turno di1 che si è aperto venerdì con il successo del Saint-étienne 1-0 contro il Lilla.