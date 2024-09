Lazio Baroni | I gol presi in avvio mi fanno infuriare

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lamette nel mirino il Verona per continuare a scalare la classifica. Sarà una gara piena di significati per l’allenatore biancoceleste Marco. Che proprio con il Verona, lo scorso anno, ha raggiunto una salvezza quasi insperata. Nonostante gli siano stati venduti una decina di titolari, il Verona ha conquistato la salvezza con un turno di anticipo. Parlando in conferenza stampa della partita in programma stasera,ha detto: “La squadra ha lavorato bene. I ragazzi che sono rimasti hanno messo del lavoro addosso, poi piano piano abbiamo reintegrato i nazionali. Anche se qualcuno ha viaggiato molto, è sempre gratificante andare in nazionale. Credo che l’entusiasmo di aver partecipato nella nazionale questo dà la possibilità di essere pronti come gli altri. Da questo punto di vista quindi la squadra si è ricompattata negli ultimi giorni ma ha fatto un buon lavoro”.