La Volta Buona perché oggi cambia orario e finisce prima

(Di lunedì 16 settembre 2024) Non una puntata come tutte le altre, quella di lunedì 16 settembre de La. Un inizio settimana in versione ridotta per Caterina Balivo. La Rai ha infatti deciso di modificare la programmazione pomeridiana, il che si traduce in una fetta mancante del programma di Rai 1. Di seguito tutti i dettagli, tra motivi e organizzazione oraria dei prossimi giorni. LaCaterina Balivo divide come al solito il suo Latra attualità e ospiti. Nella puntata di lunedì 16 settembre, però, si ritrova ad avere meno tempo a disposizione. Direttive che giungono dall’altro, che nulla hanno a che fare con volontà e/o impegni della padrona di casa del programma Rai. Come non parlare del compleanno del principe Harry, festeggiato in California e corredato da una parvenza d’apertura da parte della Corona, giunta in maniera inaspettata.