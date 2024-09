Intelligenza artificiale al via il bando Ue per la creazione di fabbriche di IA

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 16 settembre 2024) La Commissione europea ha lanciato un invito a istituirediper rafforzare la leadership europea. Ledi IA (AI Factory) saranno create nell’ambito della rete di supercomputer europei per il calcolo ad alte prestazioni (HPC) di livello mondiale dell’Ue e saranno a disposizione di una serie di utenti europei, come start-up, industria e ricercatori. Ledi IA riuniranno i principali elementi per il successo dell’IA: potenza di calcolo dati talenti Inoltre, aiuteranno gli sviluppatori di IA a formare i loro grandi modelli di IA generativa utilizzando i supercomputer EuroHPC e fornendo accesso ai dati, al calcolo e ai servizi di archiviazione.