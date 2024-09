Infortunio Bennacer operazione riuscita | tempi di recupero lunghissimi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il 2024 calcistico di Ismaelè finito nel giorno dell’rimediato con la sua Algeria. Il centrocampista del Milan ha riportato uno strappo al polpaccio per il quale è stato operato, nella mattinata odierna, in Finlandia. Intervento perfettamente riuscito ma idisono piuttosto lunghi e priveranno il Milan di un giocatore importante per diversi mesi. Ididi“AC Milan comunica che Ismaëlè stato operato questa mattina in Finlandia. L’intervento al polpaccio destro è stato eseguito dal Dr. Lasse Lempainen. Idisono stimati in quattro mesi“. È quanto si legge nella nota ufficiale del Milan.non tornerà in campo prima di gennaio inoltrato. L'articolodiCalcioWeb.