Il silenzio rotto | William e Harry un fragile segnale di distensione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dopo un lungotra i fratelli, gli auguri di compleanno per i 40 anni del duca di Sussex hanno interla distanza che li separa. Il 15 settembre 2024, il principeha inviato un messaggio di auguri al fratello minore tramite un post sull'account ufficiale di X (ex Twitter), a nome suo e della moglie Kate. "Auguri di buon 40esimo compleanno al duca di Sussex!" si legge nel messaggio, che utilizza il titolo regale di. Questo gesto, accompagnato da un post della famiglia reale, ha attirato l'attenzione, ma non sembra indicare una riconciliazione imminente tra i due fratelli.Questo gesto è il primo augurio pubblico di compleanno rivolto ada parte della famiglia reale dal 2021.