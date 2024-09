È morto lo chef Vincenzo Volpe aveva 42 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Pistoia, 16 settembre 2024 – Lutto nel mondo dell’alta cucina per la perdita dello. Affetto da una gravissima malattia èad appena 42. Nato in Germania nel 1982studiato all’Istituto Alberghiero di Montecatini Terme e da qui ha iniziato una brillante carriera nel mondo della ristorazione.ha lavorato in giro per l’Italia in diversi ristoranti stellati quali la Locanda delle Tamerici con loMauro Ricciardi, Arnolfo con loGaetano Trovato, Il Sole con i fratelli Leoni e Le Robinie con loEnrico Bartolini. Dal 2013 poi il rientro a Pistoia con questo suo ricco bagaglio a disposizione della realtà del Toscana Fair. Le competenze maturate lo hanno portato a collaborare con aziende del settore agroalimentare anche di livello internazionale. Dal 2019 ricopre il ruolo di presidente dell’Associazione Cuochi Montecatini Terme Pistoia.