E’ grande Italia nel Judo | al Grand Prix di Zagabria arrivano tre splendide medaglie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 16 settembre 2024)i prove degli Azzurri ei finali per ilno aldiche apre la strada verso le prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028. E l’risponde. Lo fa con tretricolori messe al collo. Giovanni Esposito conquista la medaglia d’argento nei 73 kg e Leonardo Casaglia mette al collo il bronzo negli 81 kg. “Sono contento –dice Giovanni Esposito, come riporta fijlkam.it– perchè sono ritornato in forma, peccato per la finale. L’oro è solo rimandato”. “Sapevo che questo tipo di gara era alla mia portata –confessa Leonardo Casaglia, come prosegue fijlkam.it– sono anni che cerco un risultato del genere, il podio nell’IJF World Tour, finalmente è arrivato. Ho lavorato duramente per questo e i frutti si stanno vedendo.