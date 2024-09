Dune | Messiah Denis Villeneuve dice che Anya Taylor-Joy avrà un ruolo molto più importante

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 16 settembre 2024)che-JoyunpiùIl regista di: Parte Due,ha recentemente condiviso un aggiornamento positivo sui piani della Warner Bros. per un terzo film, confermando che la sceneggiatura di un adattamento diè ufficialmente in lavorazione. Anche se il regista non si è impegnato completamente a dirigere il progetto, saremmosorpresi se non tornasse a completare la sua interpretazione della saga, anche se, se e quando lo farà, non la considererà una trilogia. “Innanzitutto, èche la gente capisca che per me si trattava davvero di un dittico”,dei primi due film durante un’intervista a Vanity Fair. “Si trattava davvero di una coppia di film che saranno l’adattamento del primo libro. Quello è fatto ed è finito.