Due nuovi consiglieri in Sala Rossa | Valentino Magazu’ Pd e Emanuele Rusconi Sinistra Ecologista

(Di lunedì 16 settembre 2024) Due voltientrano a far parte della. Per la prima volta sui banchi del Consiglio comunale,Magazù (Partito Democratico) edBusconi (). Subentrano rispettivamente a Nadia Conticelli e Alice Ravinale, dopo le dimissioni di queste ultime a seguito della loro elezione in Consiglio Regionale.Magazù, 50 anni, ha alle spalle due mandati nel Consiglio della Circoscrizione 3, tra il 2011 e il 2021. Nel salutare colleghi e colleghe, ha espresso emozione fortissima per essere consigliere comunale nella città che lo ha accolto 25 anni fa, all’indomani di un drammatico incidente subito per la negligenza di una pubblica amministrazione, incidente che lo ha indotto ad occuparsi della cosa pubblica.