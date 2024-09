Comitato Sava risponde al diniego dei treni alta velocità speciali per la Città del Natale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Arezzo, 16 settembre 2024 – Matteo Galli, presidente del, non risparmia critiche riguardo al recente rifiuto ditalia di autorizzare fermate straordinarie ad Arezzo per iad(AV) durante il periodo natalizio. Da oltre tre anni, ilè impegnato a sollecitare il potenziamento della stazione ferroviaria di Arezzo, richiedendo anche l'istituzione di una fermata AV sulla linea direttissima, in modo da servire non solo la, ma anche le vallate circostanti e le province limitrofe. Secondo Galli, l'ennesima beffa per Arezzo si è concretizzata con ildi alcune coppie diveloci che avrebbero potuto fermarsi nel periodo dei mercatini natalizi, evento che attira migliaia di visitatori da tutta Italia.