Cina | CIFTIS si conclude con ottimi risultati

(Di lunedì 16 settembre 2024) Pechino, 16 set – (Xinhua) – La China International Fair for Trade in Services () 2024 si e’ conclusa oggi a Pechino, raggiungendo circa 1.000pratici, con oltre il 20% degli espositori offline costituiti da aziende internazionali, ha dichiarato l’organizzatore. Iraggiunti durante ladi quest’anno comprendono transazioni e investimenti in settori quali l’edilizia, la finanza e i servizi aziendali. Durante l’evento si sono tenute in totale 56 sessioni, tra cui incontri di negoziazione e promozione di progetti di cooperazione internazionale.