Chi è l’uomo fermato per presunto tentato omicidio Trump

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ryan Wesley Routh, 58 anni, proprietario di una piccola impresa edile, è stato arrestato in relazione a un apparente tentativo di assassinio di Donaldin Florida, secondo tre fonti delle forze dell'ordine. Routh è considerato un detrattore di, frequente critico dell'ex presidente sui social media. Ha pubblicato su X un post sul tentativo di assassinio del tycoon a luglio, incoraggiando il presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris a visitare i feriti al raduno. "non farà mai nulla", ha scritto.Ilatre ha legami in Carolina del Nord: è stato registrato come elettore "non affiliato" nello Stato nel 2012. Ha anche votato alle primarie democratiche della Carolina del Nord a marzo di quest'anno, secondo i registri pubblici. L'uomo ha precedenti penali.