Benjamin Mascolo | Sono autistico Sono sempre io ma non sono più solo

(Di lunedì 16 settembre 2024) In un post su Instagram,, ex membro del celebre duo musicale Benji & Fede, ha rivelato un aspetto molto personale della sua vita: la diagnosi di autismo ad alto funzionamento, ricevuta dopo mesi di test durante l’estate del 2024.ha condiviso con i suoi follower il percorso che lo ha portato a questa scoperta, e come ciò lo abbia aiutato a comprendere meglio se stesso. “Non voglio che il mondo mi veda, perché non penso che capirebbero”, scrive sotto una foto d’infanzia, citando il ritornello della sua canzone preferita, Iris. Questo pensiero riflette il sentimento che ha accompagnatoper tutta la vita, la sensazione di essere “diverso”, senza riuscire a capire pienamente il perché.