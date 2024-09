Basta Non può funzionare così Molinarolo denuncia l' uomo che l' ha offesa | cosa le ha detto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Elisa, l'atleta astista che alle Olimpiadi è arrivata sesta, non ci sta a farsi dare della "culona" e ha deciso di querelare l'che sui social aveva scritto il commento della discordia. Nel corso di un'intervista rilasciata alla Stampa ha deciso di spiegare le sue motivazioni. "Ho: non può". In particolare, l'aveva scritto: "Certo che se avessi un fisico da atleta avresti potuto fare molto megliocon quel culone sei impresentabile per una manifestazione olimpica". La donna aveva replicato all'utente spiegando che "non importa se sei alta, bassa, magra, formosa. Lacerta è che non andrai mai bene al leone da tastiera di turno!", aveva risposto la professionista che si è anche detta "molto arrabbiata per quello che mi è stato scritto, per un motivo ben preciso".