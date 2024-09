Bar ristorante senza autorizzazioni | attività chiusa a Formia e multa da migliaia di euro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il 14 settembre a, i Carabinieri della locale Compagnia, su disposizione del Comando Provinciale di Latina, hanno svolto una serie di controlli straordinari per verificare il rispetto delle norme e delleamministrative in vari locali del territorio. Durante un controllo su un bar/situato in Via Appia, è emerso che l’di somministrazione di alimenti e bevande veniva esercitatale necessarie. A seguito di questa violazione, sono state elevate sanzioni per un totale di 5.000, con l’immediata applicazione della chiusura dell’esercizio commerciale e l’apposizione dei sigilli.