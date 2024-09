Attentato a Trump lui non molla | Felice di essere vivo S’indaga per tentato omicidio | ecco chi è l’arrestato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024), dopo la paura e la solidarietà del mondo (di tutti tranne che della giornalista Claudia Fusani), la parola passa agli inquirenti. Il procuratore generale della Contea di Palm Beach ha avviato «un’indagine per» in relazione all'”incidente di sicurezza” che ha coinvolto l’ex presidente degli Stati Uniti mentre era nel suo campo da golf in Florida. Donaldstava giocando a golf nel suo campo di West Palm beach, Florida, quando il secret service che lo scortava ha notato la canna di un fucile che usciva da un cespuglio vicino a una buca del percorso dovesarebbe dovuto andare da lì a poco.: i particolari sull’agguato Non solo. L’ex presidente degli Stati Uniti Donald– emerge oggi dal punto stampa d’oltreoceano sulla vicenda – era «a 300-500 metri» dall’uomo armato di fucile.