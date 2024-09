United subito un derby Per i titani c’è lo Zenith

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) È giornata di prima casalinga oggi per San Marino eRiccione. Ha già esordito al centro sportivo di Acquaviva in questa stagione il San Marino in Coppa Italia, ma oggi contro loPrato in campionato sarà tutta un’altra cosa per la squadra di Cascione. Che ha già qualcosa da farsi perdonare, dopo il ko del primo turno, domenica scorsa, sul campo del Tau Altopascio. Come noto, non sarà di scena a Riccione, ma al ’Calbi’ di Cattolica, loRiccione che oggi proverà a rendere la vita difficilissima all’ambizioso Forlì.unin casa per la squadra della Perla Verde che si misurerà con una big, dopo aver messo in tasca tutto sette giorni fa sul campo delloPrato.