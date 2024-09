Trump senza freni contro Taylor Swift | La odio E Vance rilancia la bufala dei migranti mangia-animali | Me l’hanno detto i cittadini

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 15 settembre 2024) Quanto valgonoe rabbia in cabina elettorale? Deve chiederselo con rinnovata insistenza il team della campagna Repubblicana per Usa 2024. Se è vero che da quando Kamala Harris ha rivitalizzato la sfida elettorale, che sembrava persa con la corsa dell’indebolito Joe Biden, Donaldha reagito con crescente frustrazione, dopo la deludente performance nel dibattito tv di martedì scorso il tycoon sembra aver mollato ogni freno inibitorio. Lasciando libero spazio alla sua bile, ad ogni ora e tramite ogni canale: comizi, apparizioni tv, social. Oggiha scolpito sulla sua piattaforma, Truth, il suo giudizio su, la popstar più seguita al mondo che subito dopo la fine del dibattito su Abc aveva pubblicato urbi et orbi il suo endorsement a Kamala Harris. «», ha scrittoa caratteri cubitali.