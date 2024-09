Sweet River spiegazione del finale | Cosa succede nei campi di Billins?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 15 settembre 2024)delneidipotrebbe essere uno dei film thriller più solidi degli ultimi anni. Non è perfetto, questo è certo. Il ritmo sembra essere un problema perché la nostra protagonista Hanna passa troppo tempo ad ambientarsi nella nuova location mentre il pubblico deve mettere insieme diversi indizi per far funzionare l’inizio del film. È bello confidare che il pubblico sia uno spettatore attivo, ma sembra che tutto vada a rilento nel primo atto solo perché le persone non comunicano tra loro, e non ce n’è motivo. Questo crea un falso dramma e rallenta le cose. Per fortuna, le interpretazioni e un terzo atto potente hanno aiutato molto alla fine. I paragrafi seguenti contengono spoiler su. Leggete a vostro rischio e pericolo.