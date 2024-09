Sweet River la recensione | una drammatica ghost-story

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 settembre 2024) Protagonista diè una madre che intende ritrovare il corpo del figlio scomparso, salvo scontrarsi con l'omertà che permea la misteriosa cittadina di Billins. Horror su Rai4 e RaiPlay. Billins, una piccola comunità del Nuovo Galles del Sud, è stato teatro di una serie di tragedie che hanno coinvolto dei bambini. Tra le vittime vi è stato anche il piccolo Joey, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Dopo aver lungo atteso le indagini della polizia, che hanno condotto ad un nulla di fatto, sua madre Hanna decide di investigare in prima persona per scoprire cosa sia realmente accaduto e dove si trovi ora il cadavere di quel figlio da lei così amato. Ma inla sua ricerca non sarà così semplice. Arrivata a Billins nascondendo