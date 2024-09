Risultati Liga quinta giornata | tutto facile per il Barcellona vincono Real e Atletico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Milano 15 settembre 2024 -dispagnola si conferma il dominio, almeno in questo avvio di campionato, delche schianta 1-4 il Girona sempre nel segno di Lamine Yamal (doppietta per lui). Vince anche ilMadrid sul campo dellaSociedad grazie ai due rigori di Vinicius e Mbapp猫. Vittoria sofferta e col brivido per l'Bilbao che va avanti di due reti contro il Las Palmas, resta in dieci, rischia di farsi rimontare ma poi Aitor Paredes chiude i conti. Non sbaglia nemmeno il Villarche vince a Mallorca e conferma il buon inizio di stagione. Da segnalare anche le ben cinque espulsioni totali nei nove match giocati. Il quinto turno disi chiuder脿 luned矛 sera (16 settembre, ndr) con la sfida tra Rayo Vallecano e Osasuna. Ripercorriamo tutte le sfida di