Oggi la regata storica sul Naviglio Grande È la 39esima edizione

(Di domenica 15 settembre 2024) BERNATE TICINO (Milano) Rimandata la scorsa settimana a causa della pia, questo pomeriggio sulsi tiene ladella. La partenza è alle 15 dal ponte di Castelletto di Cuggiono. L’arrivo, come da tradizione, all’altezza del ponte di Bernate, dopo circa tre chilometri. Partecipano alla, su barche a fondo piatto governate con lunghi remi, gli otto migliori equipaggi composti da due vogatori, che hanno superate le prove. I tempi ottenuti in qualifica sono determinanti per la posizione delle imbarcazioni alla partenza della. Al via le coppie Massimo Zarinelli-Stefano Porta – vincitori dell’ultima– Gianmaria Garavaglia-Luigi Berra, Lello Orbelli-Walter Baroli, Matteo Gualdoni-Edoardo Fornari, Matteo Colombo-Valentino Falcone, Matteo e Marco Crespo, Marco Faccendini-Diego Zarinelli e Anna e Andrea Calcaterra.