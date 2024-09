Formula 1 la McLaren vola in testa al Mondiale Costruttori – La nuova classifica dopo il Gp di Baku

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Una svolta che solo fino a qualche mese fa pareva impensabile: non c’è più la Red Bull inaldi1.il Gp d’Azerbaijan a, vinto da Oscar Piastri, laè laleader delladei team. La scuderia guidata dall’italiano Andrea Stella ora sogna un titolo che a Woking manca dal 1998. Adesso a 20 punti di margine, ma deve guardarsi anche dalla Ferrari che è distante 51 lunghezze. A Maranello, oltre al rammarico per il secondo posto di Charles Leclerc, c’è la delusione per l’incidente a Carlos Sainz che ha fatto perdere punti preziosi. Mentre in casa Red Bull per ora l’unica consolazione arriva dallaPiloti, in cui Max Verstappen ha ancora un margine di 59 punti su Lando Norris e di 78 su Leclerc.