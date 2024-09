Finanziati 16 progetti di rilancio per turismo cultura gastronomia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Un nuovo volto per la vallata dell’alto Metauro. Si avvia alla conclusione l’azione del Pil2 (progetto integrato locale) Alta Valle del Metauro che, grazie ai fondi Gal Montefeltro Sviluppo, ha permesso di realizzare e finanziare 16: 7 pubblici e 9 privati di cui 4 come creazione di nuove imprese. Promozione del territorio,turistico ele tramite la creatività, l’eno, lo sport e la vocazione naturale erano gli obiettivi prefissati nell’autunno 2020 e ora raggiunti con una serie di opere variegate e di alta qualità. Queste saranno presentate nell’evento pubblico di sabato 21 settembre alle ore 18 a Fermignano (Comune capofila) nel nuovo spazio polifunzionale in legno di via Sassoli 2, realizzato grazie alle risorse del Pil.