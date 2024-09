Ecco quando inizia Amici 24

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 15 settembre 2024) Maria De Filippi quest’anno si fa attendere. I programmi della conduttrice sono infatti tra gli ultimi a partire nella stagione TV 2024/2025. I promo in onda su Canale 5 annunciano i ritorni di Tú Sí Que Vales e Uomini e Donne. E? Lo show del sabato sera esordirà con l’11° edizione il 21 settembre, mentre due giorni dopo – lunedì 23 – sarà la volta della trasmissione del pomeriggio, che torna saldamente alle 14.45 dal lunedì al venerdì.24: prima registrazione giovedì 26 settembre Nessun promo, ancora, per24, ma siamo in grado di anticiparvi che la prima registrazione è programmata per giovedì 26 settembre. Il talent show, almeno come era nelle previsioni inziali di Fascino, dovrebbe confermare il ritorno nei pomeriggi festivi di Canale 5 a fine mese (domenica 29 settembre), sempre alle 14.