Eccellenza Blackout Fabriano Cerreto il Matelica domina il derby 1-4

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 15 settembre 2024) All’Aghetoni la squadra di Santoni cala il poker trascinata da Veneroso, i padroni di casa perdono la terza partita ufficiale su tre nonostante il gol al debutto di Peluso, 15 settembre 2024 – Ilviene travolto 1-4 dalnele rimane a secco di punti. Dopo lo 0-1 di quindici giorni fa nell’andata di Coppa Italia, maturato al termine di una partita equilibrata, gli ospiti concedono il bis e stavolta lo fannondo la scena. La squadra di Caporali compie diversi passi indietro, denunciando lacune preoccupanti in fase difensiva, e a nulla serve la rete al debutto e la prestazione generosa del veterano Maurizio Peluso, classe 1985 arrivato in settimana per dare pericolosità offensiva. Che sia una partita difficile illo capisce dopo nemmeno due minuti: punizione di Frulla e palla all’angolino per il vantaggio biancorosso.