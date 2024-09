Cina | attivata risposta di emergenza inondazioni per l’arrivo del tifone Bebinca

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024) Pechino, 15 set – (Xinhua) – Il ministero delle Risorse idriche dellaha emesso ieri unad’di Livello IV per lea Shanghai e nelle province di Jiangsu, Zhejiang e Anhui. Forti piogge causate daldelcolpiranno le regioni sud-orientali della, e si prevede che i livelli dell’acqua di alcuni fiumi medi e minori in queste regioni supereranno le soglie di allerta, ha dichiarato il ministero. Il ministero ha evidenziato la prevenzione dellenei fiumi di piccole e medie dimensioni e dei torrenti montani nelle aree colpite per garantire la sicurezza della vita e dei beni delle persone. Laha un sistema did’a quattro livelli per il controllo delle, con il Livello I che rappresenta il piu’ grave.