Caos Cagliari-Napoli Di Lorenzo svela cosa è successo in quei minuti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 15 settembre 2024) Il match fraè stato macchiato dall’interruzione forzata nella prima metà di gara. I giocatori partenopei a colloquio con i propri tifosi: ne ha parlato Dipost partita. Il poker che ha portato alla vittoria sulnon è stato l’unico dato osservato nel corso del match. Intorno al minuto 27 del primo tempo, infatti, il direttore di gara La Penna ha dovuto interrompere il gioco per intemperanze dei tifosi. L’Unipol Domus è stata teatro di episodi infelici che ormai procedono da anni fra i supporter dei campani e degli isolani. E che hanno necessitato l’intervento degli stessi giocatori ospiti, fra cui il capitano Giovanni Di, recatosi nello spicchio dedicato ai propri tifosi per far placare il caso scoppiato dopo il raddoppio sfiorato con Lukaku.