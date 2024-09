Canoa velocità Olympia Della Giustina centra il titolo italiano nel C1 anche sui 200

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Si concludono all’Idroscalo di Milano i Campionati Italiani 2024 di, con la terza ed ultima giornata di gare riservata alle specialità sulla distanza dei 200 metri. Nel C1 femminile domina(Fiamme Oro), al successo in 48.66 davanti ad Elena ed Angela Voltan, entrambe del Padova, rispettivamente seconda in 50.40 e terza in 51.95. Nel K1 femminile doppietta delle Fiamme Azzurre con Lucrezia Zironi prima in 40.58 e Francesca Genzo seconda in 41.57, mentre sale sul gradino più basso del podio Sara Mrzyglod (Tevere Remo), terza in 41.60. Nel K2 maschile successo per la Canottieri Aniene di Simone Bernicchi e Riccardo Lonigro, primi in 32.41, davanti all’Aeronautica Militare di Flavio Spurio e Manfredi Rizza, secondi in 32.69, ed all’altro equipaggio dell’Aniene, formato da Matteo Bazzano e Tommaso Mucelli, terzi in 32.94.