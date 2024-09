Calzaturiero in crisi | calano fatturato ed export nel primo semestre

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di domenica 15 settembre 2024) Il settoreitaliano ha registrato un significativo rallentamento neldell’anno, con un calo sia delche delle esportazioni. Secondo l’ultimo report del Centro Studi Confindustria Accessori Moda per Assocalzaturifici, il comparto ha segnato una flessione del -9,1% nele una contrazione dell’pari a -8,5% in valore e -6,8% in quantità nei primi cinque mesi del 2024. Anche la produzione industriale, misurata dall’indice Istat, ha subito un netto calo, pari al -19,5%. Inoltre, gli acquisti delle famiglie italiane hanno segnato un decremento del -2,1% sia in termini di volume che di spesa.