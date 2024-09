Cagliari-Napoli formazioni ufficiali | Lukaku e Kvaratskhelia titolari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAllo stadio Unipol Domus,si affrontano per la quarta giornata del campionato di Serie A. Un match importante per entrambe le squadre, con ilche cerca continuità dopo il successo contro il Parma e ilche punta a fare punti in casa. La grande novità tra gli uomini di Antonio Conte è l’inserimento di Romelunell’undici titolare. Il belga, dopo aver fatto il suo esordio con gol nella precedente partita contro il Parma, viene schierato dal primo minuto contro il. Nel 3-4-2-1 adottato dal tecnico partenopeo, Alex Meret difenderà i pali, mentre la linea difensiva sarà composta da Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno. A centrocampo, ci saranno Pasquale Mazzocchi sulla destra e Leonardo Spinazzola sulla sinistra.