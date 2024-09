Cagliari-Napoli formazioni | nessuna novità per Conte | ci sono Lukaku e Spinazzola

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2024)peer, giocano Anguissa, Lobotka e Politanoufficiali:(3-5-2): Scuffet; Augello, Luperto, Deiola (C); Marin, Mina, Zappa, Azzi, Gaetano; Lubumbo, Piccoli. Allenatore Nicola(3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka,; Kvaratskhelia, Politano;, le parole diin conferenzapresenta in conferenza stampa, match della quarta giornata di Serie A che si terrà domenica alle 18. I cento giorni «Cento giorni molto molto intensi, si è dovuto lavorare non solo in campo ma anche molto fuori dal campo, abbiamo lavorato veramente tanto a 360 gradi, questi giorni hanno dato un indirizzo a me e al. I nazionalitornati in buone condizioni.