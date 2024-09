Atalanta-Fiorentina come vederla oggi in tv? Canale orario e diretta streaming Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024)vederein tv, partita valida per la quarta giornata della? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Dopo il successo alla prima, gli orobici hanno subito due sconfitte contro Torino e Inter e vogliono tornare a conquistare i tre punti, anche per approcciare al meglio l’imminente impegno europeo contro l’Arsenal. Solo pareggi in questo inizio di stagione invece per la, che vuole finalmente sbloccarsi. Il fischio d’inizio al Gewiss Stadium è in programma alle ore 15:00 di domenica 15 settembre.E TV – La partita sarà visibile inin esclusiva su Dazn, oltre che sul relativosatellitare Zona Dazn.in tv?SportFace.