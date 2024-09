Ucraina missili a lungo raggio per colpire in Russia? Biden per ora alza il muro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 14 settembre 2024) Kiev, 14 settembre 2024 – Se ne parla da settimane, forse mesi. Prima sotto traccia, ora alla luce del sole. Sul tavolo di Downing Street e della Casa Bianca c’è l’ipotesi di fornire a Kievche siano in grado dila. Obiettivo: battere il ferro finchè è caldo, a causa dell’incursionenella regione russa di Kursk, ed accontentare il presidente ucraino Volodomyr Zelensky, che da mesi spinge affinchè l’esercito ucraino possa effettuare una controffensiva duratura in territorio russo. Tutto ciò, però, non ha il benestare di, la posizione dell’America Andiamo per ordine. Il premier britannico Keir Starmer si è recato personalmente a Washington e, con il presidente Joe, hanno parlato anche e soprattutto di questo.